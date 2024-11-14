"Не ходите в кино, чтобы получить воспитание": Фариза Ескермес выступила с обращением после критики

Казахстанская актриса Фариза Ескермес обратилась к казахстанцам, которые посчитали, что фильм "Нурикамал", в котором она исполнила главную роль, пропагандирует неправильные ценности, передает NUR.KZ.

После выхода фильма в кинопрокат одним из самых популярных негативных отзывов стало то, что картина якобы "романтизирует измену". Фариза призвала не искать в фильмах воспитательную составляющую.

"Не ходите в кино, чтобы получить воспитание! Очень поздно, ведь воспитание получают от родителей, потом в школе от учителей. Но не в кино. И если фильм стал причиной ваших проблем в семье, то поверьте, они были и до этого фильма. Просто вы не хотели видеть и брать ответственность. Очень легко обвинить кино, спектакль, музыку, новости, интернет, уходя от ответственности", - отметила Ескермес.

Актриса заметила, что есть и фильмы в других жанрах, которые тоже не призваны воспитывать людей, однако их так не критикуют.

"Если кино будет воспитывать народ, зачем тогда хорроры, триллеры, боевики существуют? Ведь они не несут великой цели воспитать вас, а наоборот, напугать?

Очень хорошо бы знать грань. Уважать искусство может только великодушный… Таким можно стать, было бы желание", - заключила кинозвезда.

Напомним, Фариза Ескермес сыграла роль Нурикамал Сейтжановой - заслуженного деятеля Казахстана, чье имя было воспето в популярной в народе песне "Нурикамал".