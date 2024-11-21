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"Она пока думает": Айсауле Бакытбек заявила, что хочет взять интервью у Ерке Есмахан

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек и Ерке Есмахан
Айсауле Бакытбек и Ерке Есмахан. Фото: instagram @aissaulebakytbek, @erke_esmahan

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек написала в Telegram-канале, что хочет побеседовать на камеру с популярной исполнительницей Ерке Есмахан, передает NUR.KZ.

Накануне вечером Айсауле слушала в машине новую песню Ерке Есмахан, записанную в дуэте с ее супругом - певцом RaiM. Блогерша призналась - она хочет взять интервью у известной певицы в рамках своего проекта на платформе YouTube.

"Ерке - одна из героинь, которых я бы хотела видеть на "Сырласу", но она пока думает", - рассказала Бакытбек.

Также Айсауле поделилась мнением о композиции "Oiyndy aitshy", которая вошла в новый альбом RaiM.

"Песня классная! Любовь - это так красиво", - заключила интервьюер.

К слову, недавно Айсауле Бакытбек брала интервью у своей матери - продюсера Баян Алагузовой, которая рассказала о рождении двух дочерей в августе этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2190722-ona-poka-dumaet-aysaule-bakytbek-zayavila-chto-hochet-vzyat-intervyu-u-erke-esmahan/

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