Нурлан Сабуров разместил фото с голливудской звездой
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Казахстанский и российский стендап-комик, юморист и актер Нурлан Сабуров поделился в соцсети совместным фото со Стивеном Сигалом - голливудской звездой, передает NUR.KZ.
Недавно Нурлан Сабуров поделился фото из родного Степногорска.
Теперь же удивил новым фото. В сторис Instagram Нурлан Сабуров разместил снимок, на котором запечатлелся в компании 72-летнего Стивена Сигала - американского актера, кинорежиссера, сценариста, продюсера, музыканта и мастера айкидо.
"Звать?" - коротко спросил подписчиков Нурлан.
По-видимому, фото было сделано в холле роскошного отеля.
По данным 24СМИ, Стивен Сигал родился в апреле 1952 года. По некоторой информации, его отец, преподаватель математики, был евреем по национальности, а мать - ирландкой.
В 17 лет Сигал поехал в Японию, где совершенствовал спортивные навыки и стал обладателем 1-го дана. Через год он оказался первым американцем, открывшим в Японии додзе - школу айкидо. В кино он начал сниматься с 1982 года. Его фильмы - "Кодекс чести", "Вне закона", "Смерти вопреки" и другие картины.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2186619-nurlan-saburov-razmestil-foto-s-gollivudskoy-zvezdoy/