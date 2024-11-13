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Нурлан Сабуров разместил фото с голливудской звездой

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Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров. Фото: instagram.com/nurlan__saburov

Казахстанский и российский стендап-комик, юморист и актер Нурлан Сабуров поделился в соцсети совместным фото со Стивеном Сигалом - голливудской звездой, передает NUR.KZ.

Недавно Нурлан Сабуров поделился фото из родного Степногорска.

Теперь же удивил новым фото. В сторис Instagram Нурлан Сабуров разместил снимок, на котором запечатлелся в компании 72-летнего Стивена Сигала - американского актера, кинорежиссера, сценариста, продюсера, музыканта и мастера айкидо.

"Звать?" - коротко спросил подписчиков Нурлан.

По-видимому, фото было сделано в холле роскошного отеля.

Стивен Сигал и Нурлан Сабуров
Стивен Сигал и Нурлан Сабуров. Фото: instagram.com/nurlan__saburov

По данным 24СМИ, Стивен Сигал родился в апреле 1952 года. По некоторой информации, его отец, преподаватель математики, был евреем по национальности, а мать - ирландкой.

В 17 лет Сигал поехал в Японию, где совершенствовал спортивные навыки и стал обладателем 1-го дана. Через год он оказался первым американцем, открывшим в Японии додзе - школу айкидо. В кино он начал сниматься с 1982 года. Его фильмы - "Кодекс чести", "Вне закона", "Смерти вопреки" и другие картины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2186619-nurlan-saburov-razmestil-foto-s-gollivudskoy-zvezdoy/

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