Мейрамбек Беспаев и RaiM спели дуэтом (видео)

Казахстанские артисты Мейрамбек Беспаев и RaiM спели дуэтом. Солист группы "МузАРТ" поддержал молодого коллегу во время его сольного концерта в Алматы, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Ерке Есмахан поделилась впечатлениями от концерта RaiM, который прошел в Almaty Arena 3 ноября. Певица пела в дуэте с мужем под аплодисменты зрителей.

Но еще большим сюрпризом стало появление на сцене Мейрамбека Беспаева. Солист группы "МузАРТ" спел с RaiM и сам аккомпанировал на домбре.

Кадры с выступления Мейрамбек Беспаев и Ерке Есмахан разместили в сторис. Беспаев также написал пост для RaiM. Он отметил, что концерт RaiM, которого он считает очень талантливым молодым артистом, прошел на высоком уровне.

"Молодец, RaiM. Не передать словами, какая была атмосфера на концерте, который пошел в огромном мегаполисе Алматы, в комплексе Almaty Arena, вмещающем 15 тысяч человек.

Это результат твоего неустанного труда. Если у человека хорошая аура, то и результат в работе не заставит себя ждать. Если наш дуэт понравился зрителям, то это плоды твоих чистых намерений и светлой души", - написал он.