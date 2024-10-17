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"Это не ругательное слово": Собчак высказалась о феминизме, выступая в Алматы

Опубликовано:

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Российская журналистка Ксения Собчак, выступая сегодня на форуме BeWoman в Алматы, высказалась о феминизме, отметив, что это "не ругательное слово", передает корреспондент NUR.KZ.

Речь Собчак была посвящена советам выступления перед публикой. При этом Собчак отметила, что женщинам можно быть такими, какими они сами хотят. Главное - помнить, что "женщины никому ничего не должны", заявила журналистка.

"Выходите к людям только когда вам действительно есть что им сказать. Когда вам действительно хочется, из вас рвется какое-то знание, которым вы хотите поделиться с людьми. Ну и главное, конечно же, - помнить о том, уже возвращаясь к теме нашего сегодняшнего форума, что феминизм не какое-то ругательное слово.

Это не про женщин с небритыми подмышками или про каких-то лысых женщин в татуировках. Это и про таких, и про сяких, и про разных… про всех нас. Про то, что мы должны быть такими, какими мы хотим. Мы должны бороться только сами с собой, быть лучшими версиями себя. Или не бороться, а любить себя такими, какие мы есть", - поделилась Ксения Собчак.

Она добавила, что самое удивительное для нее в дискуссиях по поводу женских прав, женского бизнеса и женской самореализации - необходимость объяснять, что феминизм не ругательное слово.

"В 2024 году я по-прежнему должна объяснять своим вполне себе образованным друзьям в Москве, что феминизм — это не ругательное слово, это никак не ущемляет мужчин. И в принципе то, в чем мы все должны, по идее, были бы жить уже очень-очень давно.

Поэтому, дорогие женщины, я вас обнимаю, я вас очень уважаю за то, какие вы. Любите себя, любите окружающих. Поддерживайте всегда женщин вокруг. Мне кажется, это очень важно. Лично я очень верю в сестринство", - заключила спикер.

Напомним, сегодня Ксения Собчак высказалась о суде над Бишимбаевым, отметив, что гордится Казахстаном за то, как в нашей стране разрешилась эта ситуация, имея в виду приговор по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2175401-eto-ne-rugatelnoe-slovo-sobchak-vyskazalas-o-feminizme-vystupaya-v-almaty/

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