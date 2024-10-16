Акбота Сейтмагамбет рассказала о нашумевшей сцене с поцелуем с Ермеком Шынболатовым
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Певица и актриса Акбота Сеймагамбет, экс-солистка "КешYOU", рассказала в программе Revue News о нашумевшей сцене с поцелуем с Ермеком Шынболатовым, передает NUR.KZ.
Акбота Сейтмагамбет отметила, что сцена с поцелуем в новом фильме, в котором ее партнером выступил Ермек Шынболатов, далась ей нелегко. Кстати, Ермек, звезда картины "Дәстүр", теперь уже не холостяк, недавно актер показал красавицу-жену.
"Было нелегко, посыпалась критика с разных сторон. То, что мы сделали для хайпа, можно сказать, отразилось и на моем здоровье, и на личной жизни. Но хайп есть хайп. Нам заплатили хороший гонорар", - заявила она.
Акбота также добавила, что после того, как выйдет замуж, больше не будет участвовать в сценах с поцелуями.
Актриса рассказала, что получила травму во время съемок.
"Я травмировала копчик на съемках. Может быть, я как-то неудачно повернулась, наши парни неправильно установили стол, и я упала. Мне пришлось 10 дней лежать в больнице", - поведала она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2174886-akbota-seytmagambet-rasskazala-o-nashumevshey-scene-s-poceluem-s-ermekom-shynbolatovym/
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