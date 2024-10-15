Джаред Лето вышел на сцену с флагом Казахстана и заявил о желании обосноваться в стране (видео)

В Алматы на днях впервые состоялся концерт группы 30 Seconds To Mars. Участник коллектива, известный актер и певец Джаред Лето задумался о планах поселиться в Казахстане, передает NUR.KZ.

Видео с концерта появились в соцсетях.

Так, на одном из роликов, опубликованном в Instagram-профиле kazpress, Джаред Лето накинул на плечи флаг Казахстана и пустил к себе на сцену некоторых фанатов. На кадрах видно, как восторженные поклонники радуются, находясь в метре от кумира.

"Давайте, вперед", - говорит фронтмен группы, обращаясь к застенчивым поклонникам.

Более удачливым фанаткам удалось даже на ходу сделать с ним селфи.

Также певец заявил, что подумывает купить в Казахстане "маленький домик".

"Иногда ты приезжаешь куда-нибудь и чувствуешь, будто ты дома. Мы всегда чувствуем себя как дома в Казахстане, это прекрасно. Я не знаю, может, пришло время обосноваться здесь и купить маленький домик в Казахстане. С видом на горы", - говорит певец на видео, которая опубликовала в TikTok одна из посетивших концерт поклонниц.

Отметим, что недавно Лето попал в скандал. На концерте в Белграде он назвал войну России против Украины "проблемой" и заявил, что хочет приехать в Санкт-Петербург, Москву и Киев. Как писала Русская-служба Би-би-си, МИД Украины резко отреагировал на заявление.

Добавим, на сайте IMDb говорится, что Джаред Джозеф Лето родился 26 декабря 1971 года в штате Луизиана, США. Вместе с родным братом, Шенноном Лето, создал группу 30 Seconds to Mars, их дебютный альбом вышел в 2002 году.

Помимо музыки, у Лето успешная актерская карьера. В 2014 году он получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Далласский клуб покупателей". Самые известные фильмы с его участием: "Бойцовский клуб", "Господин Никто", "Реквием по мечте", "Оружейный барон" и др.