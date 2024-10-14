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Новости русской службы Би-би-си

"Русская энергия" и концерт в Москве. Как Джаред Лето спровоцировал скандал и возмутил украинцев

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Джаред Лето
Джаред Лето. Фото: Getty Images / Rick Kern

Украинский МИД резко отреагировал на заявление американского певца Джареда Лето из группы Thirty Seconds to Mars, который на концерте в Белграде назвал войну России против Украины "проблемой" и заявил, что хочет приехать в Санкт-Петербург, Москву и Киев.

Слова певца вызвали бурную негативную реакцию в Украине — как среди пользователей соцсетей, так и со стороны официальных лиц.

На видео с концерта 12 октября в сербской столице, появившемся в соцсетях, певец сначала спрашивает, сколько людей в зале из Сербии, а потом — сколько из России. В ответ на второй вопрос звучат гораздо более громкие возгласы.

"Я знаю, что сегодня здесь есть люди со всего мира, просто мне показалось, что я почувствовал российскую энергию", — отреагировал Лето.

После этого певец говорит "вы знаете, что мы по вам соскучились", и добавляет: "Однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы приедем к вам на Родину… Мы поедем в Санкт-Петербург, в Москву". В следующем предложении Лето говорит также: "Мы заскочим в Киев".

"Ощущение "русской энергии" Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы, — говорится в комментарии украинского МИД. — Не может быть никакого примирения России, когда она продолжает пытаться решить "проблему" существования Украины".

Украинская государственная фандрайзинговая платформа United24 опубликовала видео, в котором кадры с концерта в Белграде совмещены с кадрами последствий российских обстрелов в Украине.

Также на заявления Лето отреагировал известный украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков, автор телеграм-канала «Лачен пишет».

"Вы знаете, что в Украине ВОЙНА, а не просто какие-то "проблемы"? Вы знаете, что россияне добровольно пришли сюда, чтобы совершать геноцид и военные преступления?" — обратился он к рокеру в сети Х.

"Если вы считаете нормальным то, что вы сказали, если вы симпатизируете сторонникам войны, то вам не рады в столице Украины Киеве", — добавил Лаченков.

В свою очередь, программный директор радиостанции ВСУ "Армия FM" Михаил Безпалько отметил, что они прекращают трансляцию песен Thirty Seconds to Mars в своем эфире.

"Может, Джаред когда-то и споет в России, а пока он перестает петь на "Армия FM", у нас больше не будет песен Thirty Seconds to Mars в эфире", — написал он в фейсбуке.

После распространения видео в соцсетях многие пользователи из Украины выразили свое возмущение его заявлениями в Белграде.

"Быть талантливым — не значит быть умным и эмпатичным", "Приезжайте и посмотрите на наши "проблемы" и что делает Россия", "Украина больше не уважает и не ждет тебя", — пишут певцу комментаторы в инстаграме.

Кто такой Джаред Лето

Джаред Лето — известный американский актер и певец, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars, которую он основал вместе со своим старшим братом Шенноном Лето в 1998 году в Лос-Анджелесе.

Группа выпустила шесть студийных альбомов и гастролировала по всему миру, в том числе приезжала в Украину и Россию.

Лето также известен как актер. Он начинал на телевидении, а затем начал сниматься в кино.

Одной из самых известных стала его роль в фильме "Далласский клуб покупателей" 2013 года, за которую он получил "Оскар" как лучший актер второго плана.

Также он снимался в фильмах "Мистер Никто", "Реквием по мечте", "Американский психопат", "Бойцовский клуб" и многих других.

До скандальных заявлений на концерте в Белграде Джаред Лето неоднократно выражал свою поддержку Украине.

"Моим друзьям и семье в Украине: мое сердце разрывается от того, что ситуация обострилась таким разрушительным образом,написал Лето в фейсбуке вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. — Мои мысли с вами и вашим близким в это хаотичное и разрушительное время".

В 2022 году он провел у себя в инстаграме прямой эфир, во время которого общался со слушателями и спел песню об Одессе.

До начала войны он неоднократно бывал в Украине, а в 2019 году устроил уличный концерт на пешеходном мосту в Киеве.

В 2014 году певец посетил Евромайдан, а также упоминал об Украине в своем выступлении во время вручения премии "Оскар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2174200-russkaya-energiya-i-koncert-v-moskve-kak-dzhared-leto-sprovociroval-skandal-i-vozmutil-ukraincev/

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