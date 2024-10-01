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"Они не знают, что я не Майкл Джексон": рэпер 50 Cent высказался о казахстанских фанатах

Опубликовано:

50 Cent
50 Cent. Фото: instagram.com/50cent

Американский рэпер 50 Cent высказался о фанатах из Казахстана в интервью на вечернем шоу Стивена Колберта. Ведущий спросил его о концерте в нашей стране, который прошел в прошлом году, передает NUR.KZ.

Стивен Колберт, ведущий популярного телевизионного шоу, спросил рэпера о концерте в Казахстане в рамках юбилейного тура "The Final Lap Tour", прошедшего в минувшем году.

Телеведущего удивило, что 50 Cent выступил в нашей стране, потому что он сам никогда не был в Казахстане. Поэтому он попросил артиста поделиться впечатлениями о нашей стране и казахстанских поклонниках.

"Это было невероятно! Они не знают, что я не Майкл Джексон", - со смехом сказал рэпер, подразумевая, что фанаты одарили его такой любовью, будто он был звездой уровня короля поп-музыки.

"Было круто. Они окружили мою машину так, будто я - Майкл Джексон. Сумасшествие", - добавил 50 Cent, настоящая фамилия которого, к слову, тоже Джексон.

Ранее мы писали, что после своего выступления в Алматы 50 Cent вызвал негодование постом в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2167998-oni-ne-znayut-chto-ya-ne-maykl-dzhekson-reper-50-cent-vyskazalsya-o-kazahstanskih-fanatah/

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