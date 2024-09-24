"На казахском?": исполнитель хита про ландыши заинтриговал новой песней

Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, более известный под псевдонимом Jazzdauren, готовит к релизу новую композицию - опубликованный в Instagram отрывок обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Жандаурен запечатлелся на фоне казахских степей в белом костюме - судя по всему, исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" решил отойти от ретро-мотивов, которые сделали его популярным на всей территории Центральной Азии.

В отрывке новой песни, которая выйдет в первый день октября, можно услышать казахские национальные мотивы.

"1 октября выйдет новая песня с клипом. Надеюсь, вам понравится. Ждем?" - спросил фанатов Аблаев.

"Конечно, ждем, дни считаем", "На казахском?", "С большим нетерпением", - написали фанаты.

Ранее Jazzdauren анонсировал, что выпустит сразу два новых клипа.