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"На казахском?": исполнитель хита про ландыши заинтриговал новой песней

Опубликовано:

Жандаурен Аблаев (Jazzdauren)
Жандаурен Аблаев (Jazzdauren). Фото: instagram.com/jazzdauren

Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, более известный под псевдонимом Jazzdauren, готовит к релизу новую композицию - опубликованный в Instagram отрывок обсудили в Сети, передает NUR.KZ.

Жандаурен запечатлелся на фоне казахских степей в белом костюме - судя по всему, исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" решил отойти от ретро-мотивов, которые сделали его популярным на всей территории Центральной Азии.

В отрывке новой песни, которая выйдет в первый день октября, можно услышать казахские национальные мотивы.

"1 октября выйдет новая песня с клипом. Надеюсь, вам понравится. Ждем?" - спросил фанатов Аблаев.

"Конечно, ждем, дни считаем", "На казахском?", "С большим нетерпением", - написали фанаты.

Ранее Jazzdauren анонсировал, что выпустит сразу два новых клипа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2165481-na-kazahskom-ispolnitel-hita-pro-landyshi-zaintrigoval-novoy-pesney/

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