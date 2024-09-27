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"До мурашек": Наzима сменила имидж и удивила нежным образом (видео)

Опубликовано:

Наzима
Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Популярная исполнительница Назима Джанибекова представила новую композицию под названием "Свет" - поклонников творчества артистки восхитил ее лиричный образ, передает NUR.KZ.

Наzима раскрыла свою нежную сторону - певица выпустила новую песню о любви, которая получила название "Свет". Лиричную композицию она сопроводила красивым визуалом в Instagram, который получил положительные отклики от ее фанатов.

"Трек "Свет" уже на всех площадках", - сообщила Джанибекова.

"Как колыбельная, бальзам для ушей! Как же красиво звучит лирика в Вашем исполнении", "Поздравляю!", "Я не могу, как красиво", "Раз 10 переслушал, аж до мурашек! Браво", "Такой формат Вам идет", "А голос как льется", "Какая нежная и чувственная песня", - отметили восхищенные поклонники.

Недавно Наzима сразила фанатов эффектным вечерним образом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2166870-do-murashek-nazima-smenila-imidzh-i-udivila-nezhnym-obrazom-video/

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