"До мурашек": Наzима сменила имидж и удивила нежным образом (видео)
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Популярная исполнительница Назима Джанибекова представила новую композицию под названием "Свет" - поклонников творчества артистки восхитил ее лиричный образ, передает NUR.KZ.
Наzима раскрыла свою нежную сторону - певица выпустила новую песню о любви, которая получила название "Свет". Лиричную композицию она сопроводила красивым визуалом в Instagram, который получил положительные отклики от ее фанатов.
"Трек "Свет" уже на всех площадках", - сообщила Джанибекова.
"Как колыбельная, бальзам для ушей! Как же красиво звучит лирика в Вашем исполнении", "Поздравляю!", "Я не могу, как красиво", "Раз 10 переслушал, аж до мурашек! Браво", "Такой формат Вам идет", "А голос как льется", "Какая нежная и чувственная песня", - отметили восхищенные поклонники.
Недавно Наzима сразила фанатов эффектным вечерним образом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2166870-do-murashek-nazima-smenila-imidzh-i-udivila-nezhnym-obrazom-video/
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