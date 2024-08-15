Say Mo призналась в любви к Алматы в новой песне (видео)
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Казахстанская исполнительница в жанре хип-хоп воспела Алматы в новом треке под названием "Уайымдама" - Say Mo сняла на него небольшое видео в южной столице для соцсетей, передает NUR.KZ.
Say Mo прогулялась по паркам любимого города, поела мороженое, потанцевала с аниматорами и даже успела сфотографироваться с поклонниками.
Вместе с этим артистка спела припев своего нового трека, в котором она признается в своей любви к Алматы и в привычной для себя манере подбадривает фанатов позитивным посылом.
"Алматы - моя первая любовь! Благодарю всех за такое теплое видео! У меня самые лучшие и добрые слушатели", - подписала публикацию Say Mo.
"Приятная", "Обожаю Say Mo", "Что за взрывная красотка", "Эта девочка очень красивая и стильная", "Ты - супер", - написали восхищенные фолловеры в комментариях под роликом.
Недавно исполнительница отдохнула во Вьетнаме, где покрасовалась в ярком бикини.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2149146-say-mo-priznalas-v-lyubvi-k-almaty-v-novoy-pesne-video/