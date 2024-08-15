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Эзотерика

Say Mo призналась в любви к Алматы в новой песне (видео)

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Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская исполнительница в жанре хип-хоп воспела Алматы в новом треке под названием "Уайымдама" - Say Mo сняла на него небольшое видео в южной столице для соцсетей, передает NUR.KZ.

Say Mo прогулялась по паркам любимого города, поела мороженое, потанцевала с аниматорами и даже успела сфотографироваться с поклонниками.

Вместе с этим артистка спела припев своего нового трека, в котором она признается в своей любви к Алматы и в привычной для себя манере подбадривает фанатов позитивным посылом.

"Алматы - моя первая любовь! Благодарю всех за такое теплое видео! У меня самые лучшие и добрые слушатели", - подписала публикацию Say Mo.

"Приятная", "Обожаю Say Mo", "Что за взрывная красотка", "Эта девочка очень красивая и стильная", "Ты - супер", - написали восхищенные фолловеры в комментариях под роликом.

Недавно исполнительница отдохнула во Вьетнаме, где покрасовалась в ярком бикини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2149146-say-mo-priznalas-v-lyubvi-k-almaty-v-novoy-pesne-video/

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