Say Mo призналась в любви к Алматы в новой песне (видео)

Казахстанская исполнительница в жанре хип-хоп воспела Алматы в новом треке под названием "Уайымдама" - Say Mo сняла на него небольшое видео в южной столице для соцсетей, передает NUR.KZ.

Say Mo прогулялась по паркам любимого города, поела мороженое, потанцевала с аниматорами и даже успела сфотографироваться с поклонниками.

Вместе с этим артистка спела припев своего нового трека, в котором она признается в своей любви к Алматы и в привычной для себя манере подбадривает фанатов позитивным посылом.

"Алматы - моя первая любовь! Благодарю всех за такое теплое видео! У меня самые лучшие и добрые слушатели", - подписала публикацию Say Mo.

"Приятная", "Обожаю Say Mo", "Что за взрывная красотка", "Эта девочка очень красивая и стильная", "Ты - супер", - написали восхищенные фолловеры в комментариях под роликом.

Недавно исполнительница отдохнула во Вьетнаме, где покрасовалась в ярком бикини.