"Братья-близнецы": танцующие Диас Аблаев и Али Окапов зарядили позитивом Казнет

Казахстанские артисты Диас Аблаев и Али Окапов продемонстрировали танцевальные способности, повторив популярный тренд в соцсети. Фанаты остались в восторге, передает NUR.KZ.

Диас Аблаев разместил задорный танец с Али Окаповым в своем Instagram-аккаунте. Фоном звучит песня в исполнении Аблаева Arnaymin Sagan.

Отметим, что в клипе на эту песню, который вышел в свет несколько лет назад, сын народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой также забавно танцевал.

Али и Диас зарядили позитивом читательскую аудиторию в соцсети, показав свои хореографические способности и харизму.

"Я очень рада за ваших мам, что вырастили таких прекрасных, талантливых сыновей! При всей их занятости! Спасибо вам, дети", "Как мне нравится смотреть на дружбу двух сыновей двух звезд эстрады! Молодцы, ребята", "Братья-близнецы", "Красавчики оба", - отреагировали в соцсети.