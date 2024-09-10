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"Выходим на новый уровень": Say Mo обратилась к фанатам

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Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская исполнительница в жанре хип-хоп Say Mo опубликовала видео с недавнего сольного концерта и обратилась к фанатам, поблагодарив их за поддержку, передает NUR.KZ.

Артистка вспомнила детство и рассказала, что была обязательной частью всех мероприятий в школе и университете.

"Еще со школы я любила участвовать на разных конкурсах - балах-маскарадах, осенних балах, и даже ставила флешмоб на последнем звонке! Дальше и в университете была активисткой и принимала участие на всех мероприятиях", - рассказала Say Mo.

Исполнительница также поблагодарила фанатов за поддержку.

"А сейчас маленькая Моля безмерно счастлива и очень гордится, что стала Say Mo! Вы не представляете, насколько я люблю сцену и дарить людям эмоции! Я уже 5 лет на сцене и сейчас чувствую, как мы с вами выходим на новый уровень", - заключила исполнительница хита "Лям".

Недавно Say Mo признавалась в любви к Алматы в одной из своих последних песен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2159791-vyhodim-na-novyy-uroven-say-mo-obratilas-k-fanatam/

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