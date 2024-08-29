"Настоящий джигит": фанаты оценили стильный образ Али Окапова

Казахстанский певец Али Окапов предстал в новом образе - стильном и деловом. Подписчики в Instagram, где Али разместил фото, не стали тянуть с оценкой, передает NUR.KZ.

"Кто-то называет повторение однообразием, кто-то называет стилем и почерком. Любовь и ненависть всегда глазах смотрящего", - написал он под фото.

На фото Али позирует перед камерой в сером костюме и белой рубашке. Стильный образ артиста оценили его фанаты, назвав его достойным сыном певицы Розы Рымбаевой.

"Прекрасный образ, настоящий джигит - скромный, воспитанный, грамотный, трудолюбивый", "Стильный, умный, просто хороший человек", "Шикарно! Но серебряный изумруд смотрелся бы еще лучше, попробуй", "Конечно, сын Рымбаевой должен быть таким - Али достоин того, чтобы им гордиться", - отреагировали в Сети.