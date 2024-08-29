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"Настоящий джигит": фанаты оценили стильный образ Али Окапова

Опубликовано:

Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов предстал в новом образе - стильном и деловом. Подписчики в Instagram, где Али разместил фото, не стали тянуть с оценкой, передает NUR.KZ.

"Кто-то называет повторение однообразием, кто-то называет стилем и почерком. Любовь и ненависть всегда глазах смотрящего", - написал он под фото.

На фото Али позирует перед камерой в сером костюме и белой рубашке. Стильный образ артиста оценили его фанаты, назвав его достойным сыном певицы Розы Рымбаевой.

"Прекрасный образ, настоящий джигит - скромный, воспитанный, грамотный, трудолюбивый", "Стильный, умный, просто хороший человек", "Шикарно! Но серебряный изумруд смотрелся бы еще лучше, попробуй", "Конечно, сын Рымбаевой должен быть таким - Али достоин того, чтобы им гордиться", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154757-nastoyashchiy-dzhigit-fanaty-ocenili-stilnyy-obraz-ali-okapova/

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