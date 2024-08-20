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Исполнитель хита про ландыши спел для прохожих в Астане

Опубликовано:

Жандаурен Аблаев (Jazzdauren)
Жандаурен Аблаев (Jazzdauren). Кадр из видео: instagram.com/jazzdauren

Казахстанский исполнитель из Уральска Жандаурен Аблаев, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, порадовал гуляющих в парке астанчан исполнением своего главного хита, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-аккаунте артиста - Аблаев устроил мини-концерт посреди Центрального парка близ столичной набережной. Под аккомпанемент гитары он исполнил свой хит про ландыши "Дарите женщинам цветы". Публика тотчас принялась подпевать и пританцовывать.

"Прогуливаясь по набережной Астаны, я воспользовался моментом и спел песню для прохожих", - гласит подпись к публикации.

"Простота человеческого внимания", "Как классно поет, молодец! Продолжай так же без фонограммы", "Как все радуются, улыбаются", "Классно! Вот же повезло тем, кто там был", - написали восхищенные поклонники творчества Жандаурена.

Недавно Jazzdauren прокомментировал слухи о своем отъезде в Россию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2150860-ispolnitel-hita-pro-landyshi-spel-dlya-prohozhih-v-astane-video/

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