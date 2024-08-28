"Отношения к этому я не имею": RaiM предостерег поклонников
Опубликовано:
Казахстанский исполнитель Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, сделал заявление касательно аккаунта в социальной сети TikTok, который появился под его именем, передает NUR.KZ.
Обращение к поклонникам RaiM опубликовал в Instagram-сторис - он предостерег их, опровергнув информацию о том, что он якобы завел аккаунт в TikTok и пишет фанатам.
"У меня нет приложения TikTok и официального аккаунта там. Не верьте людям, которые выкладывают от моего имени фотографии и видео или общаются с вами и отвечают. Отношения ни к одной странице с именем RaiM я не имею. Спасибо", - гласит текст обращения.
Накануне супруга артиста Ерке Есмахан публиковала совместные фото с ним и двумя сыновьями - Муслимом и Исламом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2154177-otnosheniya-k-etomu-ya-ne-imeyu-raim-predostereg-poklonnikov/