"Отношения к этому я не имею": RaiM предостерег поклонников

Казахстанский исполнитель Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, сделал заявление касательно аккаунта в социальной сети TikTok, который появился под его именем, передает NUR.KZ.

Обращение к поклонникам RaiM опубликовал в Instagram-сторис - он предостерег их, опровергнув информацию о том, что он якобы завел аккаунт в TikTok и пишет фанатам.

"У меня нет приложения TikTok и официального аккаунта там. Не верьте людям, которые выкладывают от моего имени фотографии и видео или общаются с вами и отвечают. Отношения ни к одной странице с именем RaiM я не имею. Спасибо", - гласит текст обращения.

Сторис RaiM. Скрин: instagram.com/raimusican

Накануне супруга артиста Ерке Есмахан публиковала совместные фото с ним и двумя сыновьями - Муслимом и Исламом.