"Как родственники": Дильназ Ахмадиева разместила фото с 55-летним певцом Bosson

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева разместила в своем Instagram-аккаунте фото с 55-летним шведским певцом и композитором Bosson, который прилетал в Казахстан, передает NUR.KZ.

"Спасибо, что приехали на наш фестиваль. Я влюблена в ваши песни. Всегда", - написала Дильназ Ахмадиева.

На фото исполнитель хита "One in a Million", трека к фильму "Мисс Конгениальность", стоит рядом с Дильназ и ее подругой и широко улыбается на камеру.

"Будто Ди Каприо без макияжа", "Сначала подумал, Томас Андерс. Смесь Ди Каприо тоже есть", "Вроде как пожилой почти мужчина, а красавчик, в молодости топ был", "Дильназ красотка, улыбка на миллион долларов", "Будто родственники", - написали комментаторы в Сети.

Напомним, Дильназ Ахмадиева сняла клип на песню о любви с участием экс-супруга и отца своего ребенка.