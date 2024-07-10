По рассказам Кишкенбаева, они с Есмахан учились в одной группе. "На всех экзаменах по музыке мы получали высокие оценки. Если меня взяли на "SuperStar.KZ", то и Ерке могли бы. Мы учились на гранте и закончили университет с красным дипломом", - вспоминает певец. Алмас дал высокую оценку таланту коллеги по цеху. "У нее потрясающий голос. Она очень сильная певица. Начинала петь в группе, потом после получения диплома очень долго себя искала, участвовала в разных конкурсах, но не получалось. Все, чего она добилась - это результат, в первую очередь, ее собственного труда, а затем - продюсера", - заключил Кишкенбаев. Сейчас Ерке Есмахан наслаждается декретным отпуском - так, пару недель назад они с супругом RaiM улетели отдыхать в Париж.