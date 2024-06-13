Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Человек с большой буквы": Максим Фадеев вживую спел песню, посвященную Салтанат Нукеновой

Опубликовано:

Максим Фадеев и Салтанат Нукенова
Максим Фадеев и Салтанат Нукенова. Фото: instagram: @fadeevmaxim, @aitym

Максим Фадеев восхитил Сеть живым исполнением композиции "SALTA", посвященной Салтанат Нукеновой - видео появилось в Instagram-аккаунте российского продюсера, передает NUR.KZ.

Песня "SALTA", вдохновленная трагической историей казахстанки Салтанат Нукеновой, убитой гражданским мужем - экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым, была выпущена в мае и получила массу положительных отзывов от жителей из разных стран, в том числе и Казахстана.

Теперь Максим Фадеев решил исполнить проникновенные строчки вживую - продюсер сел за фортепиано, сыграл композицию и выложил видео в Сеть.

"Девочка, после смерти перевернувшая мир. Спи спокойно, Салта", "Человек с большой буквы. Вы - легенда, Вы - настоящий", "Спасибо, Макс, за неравнодушие и такую песню с глубоким смыслом", "В этой песне, в этом исполнении выражены чувства всего мира к этой трагедии, которая стала символом защиты от насилия. Спасибо за поддержку!" - написали пользователи Сети в комментариях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2117013-chelovek-s-bolshoy-bukvy-maksim-fadeev-vzhivuyu-spel-pesnyu-posvyashchennuyu-saltanat-nukenovoy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.