"Человек с большой буквы": Максим Фадеев вживую спел песню, посвященную Салтанат Нукеновой

Максим Фадеев восхитил Сеть живым исполнением композиции "SALTA", посвященной Салтанат Нукеновой - видео появилось в Instagram-аккаунте российского продюсера, передает NUR.KZ.

Песня "SALTA", вдохновленная трагической историей казахстанки Салтанат Нукеновой, убитой гражданским мужем - экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым, была выпущена в мае и получила массу положительных отзывов от жителей из разных стран, в том числе и Казахстана.

Теперь Максим Фадеев решил исполнить проникновенные строчки вживую - продюсер сел за фортепиано, сыграл композицию и выложил видео в Сеть.

"Девочка, после смерти перевернувшая мир. Спи спокойно, Салта", "Человек с большой буквы. Вы - легенда, Вы - настоящий", "Спасибо, Макс, за неравнодушие и такую песню с глубоким смыслом", "В этой песне, в этом исполнении выражены чувства всего мира к этой трагедии, которая стала символом защиты от насилия. Спасибо за поддержку!" - написали пользователи Сети в комментариях.