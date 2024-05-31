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"Хотел, чтобы она жила в этой мелодии": Максим Фадеев представил песню, посвященную Салтанат Нукеновой (видео)

Опубликовано:

Максим Фадеев и Салтанат Нукенова
Максим Фадеев и Салтанат Нукенова. Фото: instagram: @fadeevmaxim, @aitym

Максим Фадеев выпустил песню под названием "SALTA", посвященную Салтанат Нукеновой. Российский исполнитель и продюсер рассказал, почему решил написать о ней песню, передает NUR.KZ.

"Наверняка вы зададите вопрос: почему я написал именно эту песню и посвятил ее конкретному человеку? Ситуация, которая произошла в Казахстане с убийством этой девушки по имени Салта, глубоко меня шокировала. Я просто не имел права пройти мимо.

Решил, что она должна жить дальше - хоть и в музыке. Эта мелодия - для нее. Чтобы больше никто не мог ее тронуть... Пусть эта песня напомнит всем нам о ценности человеческой жизни", - написал Фадеев, представляя песню на суд публики.

Текст песни представлен ниже:

"Глубоко с тобой дыша, О тебе — моя душа. К свету шаг, ты нужна. В сердце стук и где-то здесь, Будто рядом, точно есть, Образ твой, под звездой.

Салта, Салта! Тишина бывает громче крика, Салта. Салта, Салта! Поёт голос о любви твоей легато

Чистота красивых слов, Будь счастливей без оков. И свети на пути, Ты останешься внутри. Тронув там до глубины, Ты звучи в памяти.

Салта, Салта! Тишина бывает громче крика, Салта. Салта, Салта! Поёт голос о любви твоей легато"

Отрывок композиции Фадеев представил неделю назад - тогда казахстанцы массово поблагодарили продюсера за песню о казахстанке, погибшей от рук гражданского мужа - экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2109855-hotel-chtoby-ona-zhila-v-etoy-melodii-maksim-fadeev-predstavil-pesnyu-posvyashchennuyu-saltanat-nukenovoy-video/

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