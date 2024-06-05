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"Ее осуждает общество": Мерьем Узерли о своей новой героине, закрутившей роман с 18-летним

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Постер сериала "Ру"
Постер сериала "Ру". Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли дала интервью, в котором рассказала о своей новой роли в сериале "Ру" - 38-летняя Реян влюбилась в 18-летнего Узера и закрутила с ним роман, передает NUR.KZ.

В мае состоялась премьера первого сезона турецкого сериала "Ру" - это новый проект, в котором Узерли сыграла главную роль. Исполнительница роли Хюррем-султан в "Великолепном веке" рассказала о своей новой героине.

"Это очень красивая история. Реян - очень сильная женщина, которая страдает в своем браке. Ее муж - настоящий нарцисс. Они вместе держат семейный ресторан, он - очень популярный шеф-повар.

Потом она влюбляется в другого, потому что ей кажется, что это - единственный мужчина, который видит и принимает ее такой, какая она есть. Однако ей тяжело, потому что ее осуждает общество. В сериале очень много драмы, но местами весьма смешно", - рассказала Мерьем.

Недавно Мерьем Узерли появилась со своей новой экранной любовью на ковровой дорожке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2112798-ee-osuzhdaet-obshchestvo-merem-uzerli-o-svoey-novoy-geroine-zakrutivshey-roman-s-18-letnim/

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