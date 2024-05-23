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"Султан Сулейман покинул дворец": Мерьем Узерли появилась с новой "любовью" на красной дорожке

Опубликовано:

Мерьем Узерли и Бурак Беркай Акгюль
Мерьем Узерли и Бурак Беркай Акгюль. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли пришла на премьеру своего нового проекта - сериала "Ру". Актриса эффектно попозировала на красной ковровой дорожке, передает NUR.KZ.

Для премьеры нового турецкого сериала "Ру", в котором Мерьем исполнила главную роль, она выбрала стильное черное платье с кружевом и корсетом.

На мероприятие Узерли пришла не одна - компанию ей составил 27-летний актер Бурак Беркай Акгюль, который по сюжету сериала является ее возлюбленным.

Опубликовав фотографии с премьеры, немецко-турецкая актриса напомнила, что сериал выйдет 24 мая.

"Султан Сулейман покинул дворец", "Они такие красивые", "Бурак - любовь", "Красавица, наша любимая Хюррем", "Мерьем, хороший выбор на этот раз", "Удачи вам обоим", "Никогда не видел более достойной женщины", - написали в комментариях восхищенные фанаты.

Ранее мы писали, что сюжет драмы "Ру" обещает быть захватывающим - у героини Узерли завязывается роман с молодым человеком, который младше нее на 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2105937-sultan-suleyman-pokinul-dvorec-merem-uzerli-poyavilas-s-novoy-lyubovyu-na-krasnoy-dorozhke/

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