"Наша Примадонна": выступление Розы Рымбаевой 28-летней давности восхитило Казнет
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Казахстанская исполнительница Роза Рымбаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное видео с выступления на юге Казахстана, снятое в 1996 году, передает NUR.KZ.
Роза Рымбаева окунулась в ностальгию и показала любительскую запись одного из выступлений в городе Арыси 28 лет назад.
Сначала Роза Куанышевна, одетая в коралловое платье с накидкой, исполнила песню акапелла вместе со зрительным залом - местные жители громко рукоплескали и пели вместе с артисткой. После этого включилась музыка, и Рымбаева пустилась в пляс - она изящно сбросила с себя накидку и осталась в коротком платье.
"Момент из истории", - подписала публикацию Роза Рымбаева.
Подписчики блога певицы вспомнили былые времена и щедро одарили Рымбаеву комплиментами.
"Наша Примадонна", "Роза - это Роза. Все, кто плохо о ней пишут, показывают свой низкий уровень", "Какое чудесное время! Сцена тогда была святым местом для настоящих талантов", "Мощный голос у Розы Рымбаевой! Талантище! Легенда наша! Здоровья и счастья", - написали поклонники в комментариях под видео.
Недавно Роза Куанышевна растрогала Казнет видео с внуком Зейном - сыном Али Окапова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2107590-nasha-primadonna-vystuplenie-rozy-rymbaevoy-28-letney-davnosti-voshitilo-kaznet/