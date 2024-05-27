"Наша Примадонна": выступление Розы Рымбаевой 28-летней давности восхитило Казнет

Казахстанская исполнительница Роза Рымбаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное видео с выступления на юге Казахстана, снятое в 1996 году, передает NUR.KZ.

Роза Рымбаева окунулась в ностальгию и показала любительскую запись одного из выступлений в городе Арыси 28 лет назад.

Сначала Роза Куанышевна, одетая в коралловое платье с накидкой, исполнила песню акапелла вместе со зрительным залом - местные жители громко рукоплескали и пели вместе с артисткой. После этого включилась музыка, и Рымбаева пустилась в пляс - она изящно сбросила с себя накидку и осталась в коротком платье.

"Момент из истории", - подписала публикацию Роза Рымбаева.

Подписчики блога певицы вспомнили былые времена и щедро одарили Рымбаеву комплиментами.

"Наша Примадонна", "Роза - это Роза. Все, кто плохо о ней пишут, показывают свой низкий уровень", "Какое чудесное время! Сцена тогда была святым местом для настоящих талантов", "Мощный голос у Розы Рымбаевой! Талантище! Легенда наша! Здоровья и счастья", - написали поклонники в комментариях под видео.

Недавно Роза Куанышевна растрогала Казнет видео с внуком Зейном - сыном Али Окапова.