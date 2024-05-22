"Они могут превзойти Димаша": отучившаяся по "Болашаку" Иманбаева намерена передать знания ученикам

47-летняя Айгуль Иманбаева рассказала, чем планирует заняться после получения иностранного диплома - казахстанская певица и актриса намерена обучать учеников, передает NUR.KZ.

В интервью проекта "1001 түн" Айгуль Иманбаева поделилась ближайшими планами по возвращению из Лондона, где она год обучалась по программе "Болашак". Певица и актриса рассказала, что собирается передать все полученные знания своим ученикам.

"У всех творческих людей есть своя миссия. В моем случае, на меня смотрит 500 учеников. Наше молодое поколение образованное и талантливое - свои результаты уже показал Димаш (Кудайберген - прим. ред.). У нас хватает парней и девушек, которые на его уровне и которые могут его превзойти. Кто должен их обучать? Учитель, у которого есть образование и талант. Я считаю себя именно такой", - заявила Иманбаева.

Артистка подчеркнула, что после получения престижного британского образования не станет метить в начальники, а продолжит свое дело в области культуры и искусства.

"Где бы я ни была, меня Всевышний наставил на путь искусства, поэтому я должна по нему идти. У меня есть и академия, и театр, и мастерская, поэтому мне есть чем заняться. Свою энергию я пущу в то, чтобы обучить новое поколение", - заключила Айгуль Иманбаева.