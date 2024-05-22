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"Заслуга моего мужа": Аиша удостоилась нагрудного знака "Отличник культуры"

Опубликовано:

Аиша (Виктория Жансеитова)
Аиша (Виктория Жансеитова). Фото: instagram.com/aisha_vee

Казахстанская исполнительница Виктория Жансеитова, более известная как Аиша, получила нагрудный знак "Отличник культуры" в честь Дня работников культуры и искусства, передает NUR.KZ.

Супруга певца Беркута поделилась радостной новостью - в профессиональный праздник ее творческие заслуги отметили нагрудным знаком "Ақпарат саласының үздігі" - "Отличник культуры".

"Спасибо большое Министерству культуры за награду! Очень необычное чувство. Только это не моя заслуга, а заслуга моего мужа. Спасибо вам, дорогие слушатели, подписчики, зрители и просто неравнодушные люди, что смотрите в сторону нашей семьи добрым взглядом", - прокомментировала награду Аиша, опубликовав фото и видео с торжественной церемонии вручения.

Беркут поздравил любимую супругу с получением нагрудного знака в соцсети.

"Радостная новость! Спасибо всем большое за любовь и веру! Моему счастью нет предела", - подписал видео артист.

К поздравлениям присоединились поклонники творчества Беркута и Аиши.

"Молодец! Желаю всегда быть на высоте", "Поздравляю Вас! Вы достойны", "Это Ваша заслуга", "Правильно, это чистый труд - сколько лет Вы уже поете и танцуете", "От души поздравляю", - написали фанаты.

Не так давно Беркут растрогал пользователей Сети видео с пожилыми родителями и Аишей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2104782-zasluga-moego-muzha-aisha-udostoilas-nagrudnogo-znaka-otlichnik-kultury/

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