"Спасибо, что тратите свое время на меня": Молдир Ауелбекова обратилась к хейтерам в соцсети

Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова посвятила пост в своем Instagram-аккаунте хейтерам и поблагодарила их за высокое внимание к ее персоне, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова решила снять шуточное видео и подписала его "Я и мои хейтеры в комментариях". На кадрах слышны возмущенные голоса, а певица успокаивает их.

"Это моим хейтерам. Спасибо за то, что вы меня неустанно критикуете, оставляете комментарии на разных страничках в соцсети, тратите на меня свое время и бесплатно рекламируете меня", - отметила она.

Пользователи соцсети оценили пост артистки и ее чувство юмора.

"Молодец", "Реклама - это хорошо", "А вы находчивая", "Тихая, спокойная, но это видео прям зашло", "Пусть пишут. Значит, вы впереди", "Красотка", - поддержали ее фанаты.