"Спасибо, что тратите свое время на меня": Молдир Ауелбекова обратилась к хейтерам в соцсети
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Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова посвятила пост в своем Instagram-аккаунте хейтерам и поблагодарила их за высокое внимание к ее персоне, передает NUR.KZ.
Молдир Ауелбекова решила снять шуточное видео и подписала его "Я и мои хейтеры в комментариях". На кадрах слышны возмущенные голоса, а певица успокаивает их.
"Это моим хейтерам. Спасибо за то, что вы меня неустанно критикуете, оставляете комментарии на разных страничках в соцсети, тратите на меня свое время и бесплатно рекламируете меня", - отметила она.
Пользователи соцсети оценили пост артистки и ее чувство юмора.
"Молодец", "Реклама - это хорошо", "А вы находчивая", "Тихая, спокойная, но это видео прям зашло", "Пусть пишут. Значит, вы впереди", "Красотка", - поддержали ее фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2101427-spasibo-chto-tratite-svoe-vremya-na-menya-moldir-auelbekova-obratilas-k-heyteram-v-socseti/