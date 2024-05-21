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Находящаяся в Каннах Мерьем Узерли передала привет Казахстану (фото, видео)

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, находящаяся в Каннах, передала привет казахстанцам. Видео и фото с ней выложил в Instagram продюсер Алпамыс Шаримов, передает NUR.KZ.

Отечественный продюсер Алпамыс Шаримов встретился в Каннах с известными актерами и актрисами - он разместил фото с Евой Лонгорией, а также Мерьем Узерли.

С Мерьем он сделал селфи, а также поговорил перед ужином.

"Сегодня в Каннах познакомился с Мерьем Узерли, вы знаете ее по сериалу "Великолепный век" как Хюррем-султан. Приятно познакомиться", - написал он, отметив аккаунт Узерли.

На видео в карусели запечатлен момент их знакомства. Алпамыс рассказал ей, что приехал из Казахстана, а она, в свою очередь, передала теплый привет казахстанцам. Подписчики Шаримова выразили свой восторг в комментариях.

Ранее Мерьем Узерли появилась на гала-вечере в Каннах в платье от казахстанского бренда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2104476-nahodyashchayasya-v-kannah-merem-uzerli-peredala-privet-kazahstanu-foto-video/

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