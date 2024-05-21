Находящаяся в Каннах Мерьем Узерли передала привет Казахстану (фото, видео)
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Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, находящаяся в Каннах, передала привет казахстанцам. Видео и фото с ней выложил в Instagram продюсер Алпамыс Шаримов, передает NUR.KZ.
Отечественный продюсер Алпамыс Шаримов встретился в Каннах с известными актерами и актрисами - он разместил фото с Евой Лонгорией, а также Мерьем Узерли.
С Мерьем он сделал селфи, а также поговорил перед ужином.
"Сегодня в Каннах познакомился с Мерьем Узерли, вы знаете ее по сериалу "Великолепный век" как Хюррем-султан. Приятно познакомиться", - написал он, отметив аккаунт Узерли.
На видео в карусели запечатлен момент их знакомства. Алпамыс рассказал ей, что приехал из Казахстана, а она, в свою очередь, передала теплый привет казахстанцам. Подписчики Шаримова выразили свой восторг в комментариях.
Ранее Мерьем Узерли появилась на гала-вечере в Каннах в платье от казахстанского бренда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2104476-nahodyashchayasya-v-kannah-merem-uzerli-peredala-privet-kazahstanu-foto-video/