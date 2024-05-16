Слушающий песни Kalifarniya таксист в Степногорске не узнал певца при встрече (видео)

Казахстанский певец Kalifarniya побывал в Степногорске с концертом. Его супруга показала, как их с ветерком и бесплатно прокатил местный таксист, который, к слову, не узнал певца, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Фархат Калиев, известный как Kalifarniya, дал концерт в Павлодаре - его супруга Анель, выступившая с ним, сорвала овации.

На видео, которое Анель разместила в своем сторис, слышен разговор артиста с местным таксистом, который удивлен, что в его город с концертом приехал Kalifarniya.

"Он хорошо поет", - высказался таксист. Однако не узнал певца, которого подвез. За свою услугу он не стал брать деньги.

"Он привез нас бесплатно. Вышло 600 тенге, но он сказал, что мы путники, поэтому он денег не возьмет. Путь будет им доволен Всевышний.

Сказал, что он, наоборот, рад, что в Степногорск приехали гости из Алматы. Рахмет", - рассказали молодые люди, которые были благодарны за проявленное радушие.