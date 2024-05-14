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"Анель – изюминка Фархата": жена певца Kalifarniya сорвала овации на его концерте в Павлодаре (видео)

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Kalifarniya с женой
Kalifarniya с женой. Фото: instagram.com/kalifarniya

Казахстанский певец Фархат Калиев, более известный как Kalifarniya, вывел жену на сцену во время концерта в Павлодаре. Пара станцевала вместе под главный хит артиста, передает NUR.KZ.

Под занавес павлодарского концерта в рамках гастролей по Казахстану Kalifarniya устроил сюрприз поклонникам - на последнем припеве хита "Puerto-Rico" на сцену неожиданно вышла супруга исполнителя Анель. Девушка присоединилась к мужу в танце, точно повторяя каждое движение.

На видео, опубликованном в Instagram, видно, как тепло их приняла публика.

"Заставили Павлодар танцевать под "Puerto-Rico", - подписали видео Фархат и Анель.

"Как они друг друга дополняют, и похожи внешне", "Сладкая парочка, вот ими только восхищаюсь, не устану говорить", "Зрители как будто ждали Анелю, вот это эмоции", "Анель - изюминка Фархата", - отметили восхищенные фанаты в комментариях.

Недавно Kalifarniya показывал редкие фото с любимой супругой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2100131-anel-izyuminka-farhata-zhena-pevca-kalifarniya-sorvala-ovacii-na-ego-koncerte-v-pavlodare-video/

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