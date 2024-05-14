"Анель – изюминка Фархата": жена певца Kalifarniya сорвала овации на его концерте в Павлодаре (видео)
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Казахстанский певец Фархат Калиев, более известный как Kalifarniya, вывел жену на сцену во время концерта в Павлодаре. Пара станцевала вместе под главный хит артиста, передает NUR.KZ.
Под занавес павлодарского концерта в рамках гастролей по Казахстану Kalifarniya устроил сюрприз поклонникам - на последнем припеве хита "Puerto-Rico" на сцену неожиданно вышла супруга исполнителя Анель. Девушка присоединилась к мужу в танце, точно повторяя каждое движение.
На видео, опубликованном в Instagram, видно, как тепло их приняла публика.
"Заставили Павлодар танцевать под "Puerto-Rico", - подписали видео Фархат и Анель.
"Как они друг друга дополняют, и похожи внешне", "Сладкая парочка, вот ими только восхищаюсь, не устану говорить", "Зрители как будто ждали Анелю, вот это эмоции", "Анель - изюминка Фархата", - отметили восхищенные фанаты в комментариях.
Недавно Kalifarniya показывал редкие фото с любимой супругой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2100131-anel-izyuminka-farhata-zhena-pevca-kalifarniya-sorvala-ovacii-na-ego-koncerte-v-pavlodare-video/