"Вес не уходит": Бузова показалась без макияжа в тренажерном зале

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась спортивными успехами - она опубликовала в Instagram видео, на котором тренируется в зале без макияжа, передает NUR.KZ.

38-летняя Ольга Бузова призналась поклонникам, что подготовка к лету идет не совсем так, как она планировала. Артистка показала себя без макияжа во время изнурительной тренировки. Пойти на такой шаг Бузова решила, чтобы замотивировать подписчиков заняться собой и своим телом.

"Вес пока не уходит. Но я знаю, что нужно минимум продержаться хотя бы 21 день на ПП и спорте, и потом только можно будет заметить результат. Поэтому я не сдаюсь! Это вообще не в моих принципах. Тренируюсь почти каждый день, слежу за питанием, стараюсь ходить на процедуры по телу!

Все работает только в комплексе. Выставляю в том числе и в ленту, чтобы мотивировать и себя, и вас! До лета еще есть время", - подписала видеоролик исполнительница хитов "Мало половин" и "Привыкаю".

Недавно пользователи Сети оценили пляжные фото Ольги Бузовой.