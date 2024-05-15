В Сети обсуждают, почему "Ирина Кайратовна" отредактировала клип со звездой "Слова пацана"

Группа "Ирина Кайратовна" накануне перезалила в YouTube клип на песню "Пацан", в котором появился российский актер Рузиль Минекаев. Фанаты предположили, по какой причине клип могли отредактировать, передает NUR.KZ.

Клип вышел в свет несколькими днями ранее - об этом известил поклонников Рузиль Минекаев, звезда сериала "Слово пацана", который сыграл в клипе роль госпожи Ирины Кайратовны. Ранее актер написал пост на казахском языке и взбудоражил свою читательскую аудиторию.

Однако через сутки клип был удален, а участники отечественной группы сделали заявление в соцсети, уведомив фанатов о том, что перезалили видео.

"Пацаны не извиняются. Пацаны редактируют клип и заливают обратно. P.S. У вас были целые сутки посмотреть клип, в этот раз не тормозите", - отмечено в сообщении.

В финальных титрах клипа заменили музыкальное сопровождение - ранее здесь звучала песня Кайрата Нуртаса "Алматы түні".

Пользователи Сети бурно обсудили это и выдвинули предположения по поводу причины редактирования клипа.

"А теперь запомни! Ты теперь пацан, ты перезаливаешь клип, а кругом душнилы", "Как иронично получилось. Перезалили клип, как и перезалили серию "Слово пацана", "Кайрат обиделся?", "Серьезно, КН страйк кинул за использование его образа? Клип шикарен, Рузиль шикарен, ИК шикарна", "Прошлая концовка делала весь клип. Теперь уже не то", - высказались они.

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