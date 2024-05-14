"Снова мурашки и слезы": Димаш спел в Китае французскую песню, принесшую ему мировую славу

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил на гала-вечере в Шанхае и исполнил кавер на песню "SOS d'un terrien en détresse", которая сделала его популярным на весь мир, передает NUR.KZ.

Китай для Димаша - особенное место, ведь именно там о нем узнали во всем мире. Первой песней, которую казахстанец спел на шоу талантов "Singer" в КНР, стала французская композиция 1978 года "SOS d'un terrien en détresse". Тогда его исполнение покорило миллионы людей. Символично, что через семь лет после конкурса Кудайберген вновь спел "SOS" на сцене Поднебесной.

Для поклонников творчества народного артиста Казахстана это выступление стало настоящим ностальгическим подарком.

"Какая прекрасная вариация нашей любимой песни! Ждем твоего возвращения в Китай снова", "Невероятное шоу! Я как будто снова вернулся в 2017 год на шоу "Singer", "Эта песня потрясающая и, как всегда, вызывает бурю эмоций!", "Снова мурашки и слезы", - написали фанаты.

К слову, перед выступлением Димаш успел провести фотосессию в своем концертном костюме. Также накануне стало известно, что он выступит с сольными концертами в двух странах Европы.