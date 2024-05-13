Димаш Кудайберген даст сольные концерты в Чехии и Германии
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Казахстанский исполнитель с мировой известностью Димаш Кудайберген даст сольные концерты в Чехии и Германии этой осенью, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.
Димаш Кудайберген продолжает свой мировой концертный тур. Этой осенью его фанатов ждут концерты в Чехии и Германии, отмечает портал, публикующий новости о творчестве казахстанского певца.
"22 ноября шоу Stranger состоится в Праге, 24 ноября - в Дюссельдорфе", - отмечается в сообщении.
Поклонники восприняли новость с воодушевлением.
"Какие шикарные новости! Супер! Пусть концертов будет как можно больше", "Если я останусь жива после стамбульского концерта, тогда поеду в Прагу. Голос Димаша просто стреляет в самое сердце", "Просто здорово!" - откликнулись они.
Отметим, что 24 мая состоится концерт Димаша на стадионе Бешикташ в Стамбуле. В этот день певцу исполнится 30 лет.
Напомним, что на прошедшее в Венгрии шоу Димаша приехали фанаты из 77 стран мира.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2099795-dimash-kudaybergen-dast-solnye-koncerty-v-chehii-i-germanii/