Казахстанский исполнитель с мировой известностью Димаш Кудайберген даст сольные концерты в Чехии и Германии этой осенью, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

Димаш Кудайберген продолжает свой мировой концертный тур. Этой осенью его фанатов ждут концерты в Чехии и Германии, отмечает портал, публикующий новости о творчестве казахстанского певца.

"22 ноября шоу Stranger состоится в Праге, 24 ноября - в Дюссельдорфе", - отмечается в сообщении.

Поклонники восприняли новость с воодушевлением.

"Какие шикарные новости! Супер! Пусть концертов будет как можно больше", "Если я останусь жива после стамбульского концерта, тогда поеду в Прагу. Голос Димаша просто стреляет в самое сердце", "Просто здорово!" - откликнулись они.

Отметим, что 24 мая состоится концерт Димаша на стадионе Бешикташ в Стамбуле. В этот день певцу исполнится 30 лет.

Напомним, что на прошедшее в Венгрии шоу Димаша приехали фанаты из 77 стран мира.