"Материнское сердце благодарно": Гульзира Айдарбекова обратилась к фанатам Кайрата Нуртаса из Ташкента
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Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова обратилась через Instagram к его поклонникам после прошедшего с аншлагом концерта в Узбекистане, передает NUR.KZ.
Кайрат Нуртас посетил столицу Узбекистана с гастролями. Концерт собрал огромное количество зрителей. На шоу выступили родители певца - Нуртас и Гульзира Айдарбековы.
Мама и продюсер Кайрата Нуртаса осталась под большим впечатлением от местной публики и опубликовала пост с благодарностями в Instagram.
"Жители Ташкента! У меня нет слов, чтобы выразить свою признательность за то приветствие и почет, которые вы нам оказали!
Огромное количество людей снаружи даже не могли попасть в зрительный зал. Некоторые даже спрашивали у организаторов, из какой страны приехал артист, который так взволновал всю страну и дает концерт с аншлагом. Они тоже были полны гордости.
Большое спасибо Всевышнему! Желаю вам всем благополучия! Материнское сердце полно благодарности", - написала Айдарбекова.
Недавно Гульзира Айдарбекова показала видео из Астаны - там она встретилась с детьми Кайрата Нуртаса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2096966-materinskoe-serdce-blagodarno-gulzira-aydarbekova-obratilas-k-fanatam-kayrata-nurtasa-iz-tashkenta/