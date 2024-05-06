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"Материнское сердце благодарно": Гульзира Айдарбекова обратилась к фанатам Кайрата Нуртаса из Ташкента

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас
Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас. Фото: instagram: @gulziraaidarbekova, @kair_n

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова обратилась через Instagram к его поклонникам после прошедшего с аншлагом концерта в Узбекистане, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас посетил столицу Узбекистана с гастролями. Концерт собрал огромное количество зрителей. На шоу выступили родители певца - Нуртас и Гульзира Айдарбековы.

Мама и продюсер Кайрата Нуртаса осталась под большим впечатлением от местной публики и опубликовала пост с благодарностями в Instagram.

"Жители Ташкента! У меня нет слов, чтобы выразить свою признательность за то приветствие и почет, которые вы нам оказали!

Огромное количество людей снаружи даже не могли попасть в зрительный зал. Некоторые даже спрашивали у организаторов, из какой страны приехал артист, который так взволновал всю страну и дает концерт с аншлагом. Они тоже были полны гордости.

Большое спасибо Всевышнему! Желаю вам всем благополучия! Материнское сердце полно благодарности", - написала Айдарбекова.

Недавно Гульзира Айдарбекова показала видео из Астаны - там она встретилась с детьми Кайрата Нуртаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2096966-materinskoe-serdce-blagodarno-gulzira-aydarbekova-obratilas-k-fanatam-kayrata-nurtasa-iz-tashkenta/

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