"Материнское сердце благодарно": Гульзира Айдарбекова обратилась к фанатам Кайрата Нуртаса из Ташкента

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова обратилась через Instagram к его поклонникам после прошедшего с аншлагом концерта в Узбекистане, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас посетил столицу Узбекистана с гастролями. Концерт собрал огромное количество зрителей. На шоу выступили родители певца - Нуртас и Гульзира Айдарбековы.

Мама и продюсер Кайрата Нуртаса осталась под большим впечатлением от местной публики и опубликовала пост с благодарностями в Instagram.

"Жители Ташкента! У меня нет слов, чтобы выразить свою признательность за то приветствие и почет, которые вы нам оказали!

Огромное количество людей снаружи даже не могли попасть в зрительный зал. Некоторые даже спрашивали у организаторов, из какой страны приехал артист, который так взволновал всю страну и дает концерт с аншлагом. Они тоже были полны гордости.

Большое спасибо Всевышнему! Желаю вам всем благополучия! Материнское сердце полно благодарности", - написала Айдарбекова.

Недавно Гульзира Айдарбекова показала видео из Астаны - там она встретилась с детьми Кайрата Нуртаса.