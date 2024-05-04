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"Не наслаждалась": Мерьем Узерли о том, что помешало ей закончить съемки "Великолепного века"

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Кадр из видео: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Исполнительница роли Хюррем-султан в турецком сериале "Великолепный век" Мерьем Узерли поговорила о любви к себе и призналась, что вынудило ее покинуть проект на пике популярности, передает NUR.KZ.

В новом интервью Мерьем Узерли прокомментировала свой крупнейший проект - турецкий сериал "Великолепный век". Актриса призналась, что тогда, больше 10 лет назад, не наслаждалась успехом, потому что не чувствовала уверенности и любви к самой себе.

"В тот момент у меня не было развито ощущение внутренней ценности себя, любви к себе как к человеку. Поэтому я просто делала свою работу, относилась к этому серьезно, была дисциплинированной. Мне хотелось выжать из себя максимум. А потом настал огромный успех.

Конечно, как артист, я хочу, чтобы проект, в котором я участвую, был успешным, но это не было конечной целью. Я хотела сделать работу хорошо. Но поскольку я не ощущала любви к себе и у меня не было внутренней уверенности, я не наслаждалась этим так, как должна была. Мне это не нравилось, для меня это было чем-то нереальным", - поделилась Узерли.

После актриса обратилась к поклонникам и призвала их не бояться неудач и прийти к ощущению уверенности в себе.

Недавно Мерьем Узерли посетила Дубай, где вышла в свет в обворожительном наряде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2095781-ne-naslazhdalas-merem-uzerli-o-tom-chto-pomeshalo-ey-zakonchit-semki-velikolepnogo-veka/

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