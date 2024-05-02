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"Хорошего голоса недостаточно": Димаш Кудайберген высказался о секрете успеха

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Кадр из видео: YouTube/Dimash Qudaibergen

В небольшом интервью на своем YouTube-канале народный артист Казахстана Димаш Кудайберген рассказал о подготовке к юбилейному концерту в Стамбуле и о секрете успеха, передает NUR.KZ.

В день своего 30-летия Димаш Кудайберген даст концерт в Стамбуле. Артист рассказал о ходе подготовки и намекнул на сюрпризы - в том числе, на присутствие особенных гостей на шоу.

"Я не могу раскрыть все секреты. Скажу одно - я постараюсь выступить лучше, чем когда-либо, потому что сегодняшний Димаш совсем другой по сравнению с тем Димашем, которого вы впервые увидели на шоу в Китае. Я стал старше, мудрее и опытнее. Будет много новых композиций. Надеюсь, вам понравится", - обратился певец к поклонникам.

Также Димаш вспомнил свой первый выход на сцену в детстве и порассуждал о секрете успеха.

"С детства у меня была огромная мечта - стать международным певцом. Многие думают, что для того, чтобы стать певцом, достаточно иметь хороший голос. Это небольшое заблуждение. Я изучаю музыку вот уже 25 лет, и могу сказать, что пение, игра на инструментах или создание музыки - это целая наука", - рассказал артист, поблагодарив родителей и педагогов.

На прошлой неделе Димаш Кудайберген выпустил новый трек на английском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2094461-horoshego-golosa-nedostatochno-dimash-kudaybergen-vyskazalsya-o-sekrete-uspeha/

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