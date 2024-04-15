Димаш исполнит саундтрек к фильму Джеки Чана, премьера которого состоится этим летом

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген исполнит саундтрек к новому фильму известного актера, продюсера и кинорежиссера Джеки Чана, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

Как отмечает издание, музыку для нового фильма одного из самых крутых героев боевиков Джеки Чана написал американский композитор и продюсер Нейтан Ванг. Звезды уже много лет работают в творческом тандеме.

Казахстанский певец исполнит саундтрек к этому фильму. Отметим, что голос Димаша уже звучал в фильме Чана "Авангард" в 2020 году. Тогда трек Happy имел большой успех и возглавлял хит-парад FRESH ASIA.

Напомним, осенью прошлого года Димаш Кудайберген принял участие в церемонии вручения премии Golden Panda в Китае, где исполнил главную музыкальную тему мероприятия в дуэте с певицей Вэй Вэй. Выступление артиста восхитило кинозвезду Джеки Чана.

Автор песни Нейтан Ванг признался, что тоже остался в восторге от дуэта Димаша и Вэй Вэй.

"Я до сих пор поражаюсь тому, как высоко Димаш может подняться! Следите за новостями, потому что он поет в фильме Джеки Чана, для которого я написал музыку, фильм должен выйти этим летом. А пока наслаждайтесь этой песней!" - отметил он.