Выступивший в Китае Димаш Кудайберген восхитил Джеки Чана (видео)

Димаш Кудайберген принял участие в церемонии вручения премии Golden Panda в Китае, где исполнил главную музыкальную тему мероприятия в дуэте с певицей Вэй Вэй. Выступление артиста восхитило кинозвезду Джеки Чана, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram запись своего блестящего выступления в городе Чэнду. С известной китайской певицей Вэй Вэй Димаш исполнил песню Join Hands.

Как пишет DimashNews, оригинальное произведение было написано известным организатором, автором песен Чжу Хай и композитором, музыкальным судьей премии "Оскар" Нэйтаном Ваном.

"Мы исполнили главную песню кинофестиваля "Золотая панда". Я был рад разделить сцену с вами, Вэй Вэй", - написал Димаш.

В числе зрителей, сидящих в зале, можно увидеть мировую кинозвезду, актера, продюсера, каскадера и режиссера Джеки Чана. Он с восторгом наблюдает за выступлением артистов и аплодирует им. Восхищение не смогли скрыть и поклонники Димаша.

В числе тех, кто прокомментировал кадры, оказался и российский композитор Игорь Крутой. Он оставил под видео смайлики в виде аплодисментов.

"Чудесное выступление! Волшебная река звуков, мелодий! Высшее наслаждение", "Спасибо, Димаш, что поделились музыкальным путешествием! Восхищены дуэтом, оркестром, сценой, Джеки Чаном", "Невероятно красивая песня. Спасибо за потрясающее выступление", - гласят отзывы пользователей Сети.