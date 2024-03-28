"Всем неудачно вышедшим замуж дать бы твою смелость": Балжан Бидаш удивила отрывком нового клипа
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Казахстанская певица Балжан Бидаш представила тизер нового клипа на песню "Qateligimsiń", который выйдет 4 апреля. Грядущую премьеру обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.
Бывшая солистка группы "КешYOU" готовится сделать фанатам новый музыкальный подарок - Балжан Бидаш объявила о релизе нового трека с сопутствующим видеоклипом. Небольшой отрывок появился в Сети вместе с датой релиза - премьера состоится ровно через неделю, 4 апреля в 20:00.
"Друзья, вот и долгожданный новый клип, тизер новой песни! Жду вашей поддержки, ребята", - написала артистка, опубликовав ролик в своем Instagram-аккаунте.
В клипе Балжан сменит сразу несколько образов - от нежных и женственных до более дерзких.
Поклонники выразили восхищение Балжан в комментариях. Музыкант Серик Ибрагимов пожелал певице удачи, а блогерша Дамеля Sweet оставила несколько "сердечек".
"Сильная девушка, не хайповала на разводе, наоборот показала, что выше этого", "Поздравляю, жаным!", "Девочка, ты в ударе", "Красотка! Всем неудачно вышедшим замуж дать бы твою смелость", "И песня, и певица, и голос, и клип супер", - отметили в комментариях под видео.
Недавно Балжан Бидаш изумила Казнет в платье в национальном стиле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2074650-vsem-neudachno-vyshedshim-zamuzh-dat-by-tvoyu-smelost-balzhan-bidash-udivila-otryvkom-novogo-klipa/