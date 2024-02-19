"Опасно очень": Певица МакSим удивила фотосессией с живым медведем

Российская певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, провела необычную фотосессию - артистка позировала в зимнем лесу с живым медведем по кличке Степан, передает NUR.KZ.

МакSим изрядно удивила подписчиков необычными кадрами - исполнительница хитов "Знаешь ли ты" и "Мой рай" надела нежное пышное платье и отправилась на фотосессию.

Только вот в качестве локации вместо привычных фотостудий певица выбрала зимний лес, а "партнером" на съемке стал живой дрессированный медведь по кличке Степан. С ним Марина уже знакома.

"Подружились с мишкой Степой на съемках клипа "Мои секреты" в 2018 году, и наконец-то снова повидались! Он все такой же мощный, сильный, добрый и пахнет лесом. Никаких подвохов, только честность, чистота в глазах и любовь к жизни и людям. После таких встреч я становлюсь лучше", - подписала пост Максимова.

Подписчики были явно шокированы увиденным. Если одни восхищались смелостью МакSим, другие были недовольны жестоким обращением с животным.

"Красиво. Но жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото", "Бедный медведь, лишили зубов", "Мариночка, как он Вас не скушал?", "Фотографии шикарные, конечно, опасно очень - медведи непредсказуемы", "Какая нежная МакSим", - написали в комментариях.