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"Опасно очень": Певица МакSим удивила фотосессией с живым медведем

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Певица МакSим
Певица МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Российская певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, провела необычную фотосессию - артистка позировала в зимнем лесу с живым медведем по кличке Степан, передает NUR.KZ.

МакSим изрядно удивила подписчиков необычными кадрами - исполнительница хитов "Знаешь ли ты" и "Мой рай" надела нежное пышное платье и отправилась на фотосессию.

Только вот в качестве локации вместо привычных фотостудий певица выбрала зимний лес, а "партнером" на съемке стал живой дрессированный медведь по кличке Степан. С ним Марина уже знакома.

"Подружились с мишкой Степой на съемках клипа "Мои секреты" в 2018 году, и наконец-то снова повидались! Он все такой же мощный, сильный, добрый и пахнет лесом. Никаких подвохов, только честность, чистота в глазах и любовь к жизни и людям. После таких встреч я становлюсь лучше", - подписала пост Максимова.

Подписчики были явно шокированы увиденным. Если одни восхищались смелостью МакSим, другие были недовольны жестоким обращением с животным.

"Красиво. Но жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото", "Бедный медведь, лишили зубов", "Мариночка, как он Вас не скушал?", "Фотографии шикарные, конечно, опасно очень - медведи непредсказуемы", "Какая нежная МакSим", - написали в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061775-opasno-ochen-pevitsa-maksim-udivila-fotosessiey-s-zhivym-medvedem/

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