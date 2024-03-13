Айжулдыз Адайбекову сравнили с героиней "Аватара" на свежих фото

Айжулдыз Адайбекова запечатлелась на фоне заснеженных деревьев. Новые фотографии 27-летней казахстанской актрисы и дизайнера обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.

Белый снег послужил отличным фоном для свежих фотографий Айжулдыз Адайбековой. Вдохновленная явлениями природы актриса решила выйти на улицу без куртки, послушать любимую музыку и сделать парочку селфи.

"У природы нет конкурентов", - подписала снимки Айжулдыз.

Подписчики расхвалили фотографии, а кто-то даже сравнил Адайбекову с героиней фильма.

"Вы здесь похожи на Аватара", "Во всем есть красота, но не каждый ее видит", "У Вас такое красивое лицо", "Ты лучшая", "Как красиво", - написали в комментариях под публикацией.

Недавно наслаждающаяся казахстанскими морозами Айжулдыз Адайбекова вернулась из жаркой Индии, где сфотографировалась в традиционном наряде.