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"Такое возвращение мы ждали": Лобода показала отрывок новой танцевальной песни на русском языке

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Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода анонсировала выход новой песни на русском языке. Трек будет танцевальным - отрывок украинская певица показала поклонникам в Instagram, передает NUR.KZ.

Лобода в последнее время стабильно радовала поклонников новыми песнями, однако, они в основном были спокойными и даже немного меланхоличными. Теперь певица вновь готова танцевать - новый трек обещает быть зажигательным.

В видео, опубликованном в Instagram, Светлана напевает припев песни на русском языке. Премьера состоится уже через неделю, 22 марта.

"Ну вот такое возвращение мы ждали!", "Возвращение королевы, хотя она и не уходила", "Вот это попадание в стиль LOBODA - 100%", "Такой стиль Вам очень подходит", - написали поклонники певицы в комментариях.

Недавно Лобода станцевала в бикини на природе под свой трек на украинском языке под названием "Ментор".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2069016-takoe-vozvraschenie-my-zhdali-loboda-pokazala-otryvok-novoy-tantsevalnoy-pesni-na-russkom-yazyke/

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