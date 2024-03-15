"Такое возвращение мы ждали": Лобода показала отрывок новой танцевальной песни на русском языке

Светлана Лобода анонсировала выход новой песни на русском языке. Трек будет танцевальным - отрывок украинская певица показала поклонникам в Instagram, передает NUR.KZ.

Лобода в последнее время стабильно радовала поклонников новыми песнями, однако, они в основном были спокойными и даже немного меланхоличными. Теперь певица вновь готова танцевать - новый трек обещает быть зажигательным.

В видео, опубликованном в Instagram, Светлана напевает припев песни на русском языке. Премьера состоится уже через неделю, 22 марта.

"Ну вот такое возвращение мы ждали!", "Возвращение королевы, хотя она и не уходила", "Вот это попадание в стиль LOBODA - 100%", "Такой стиль Вам очень подходит", - написали поклонники певицы в комментариях.

Недавно Лобода станцевала в бикини на природе под свой трек на украинском языке под названием "Ментор".