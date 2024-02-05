Принявшая участие в музыкальном шоу Балжан Бидаш изумила новым образом (фото, видео)

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш приняла участие в шоу "Егіз лебіз". Для номера артистка примерила необычный образ, который оценили ее фанаты в соцсети, передает NUR.KZ.

Балжан выразила надежду на то, что дойдет до финала проекта. Ее сценической парой стал футболист Улан Конысбаев. По правилам музыкального шоу свой талант в дуэте должны проявить профессиональный артист и представитель другой профессии.

Образ Балжан, выбранный ею для первого номера, оценили поклонники. Многие признались, что скучали по ее выступлениям.

"Рядом с вами любой мужчина - красавчик", "Ты просто огонь", "Вот по этой Балжан я скучала", "Балжан нельзя жить без сцены, без песен", "Удачи вам", - написали они.

Немногим позже Балжан опубликовала отрывок их выступления и получила восторженные отзывы фанатов.