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Принявшая участие в музыкальном шоу Балжан Бидаш изумила новым образом (фото, видео)

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Балжан Бидаш и Улан Конысбаев
Балжан Бидаш и Улан Конысбаев. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш приняла участие в шоу "Егіз лебіз". Для номера артистка примерила необычный образ, который оценили ее фанаты в соцсети, передает NUR.KZ.

Балжан выразила надежду на то, что дойдет до финала проекта. Ее сценической парой стал футболист Улан Конысбаев. По правилам музыкального шоу свой талант в дуэте должны проявить профессиональный артист и представитель другой профессии.

Образ Балжан, выбранный ею для первого номера, оценили поклонники. Многие признались, что скучали по ее выступлениям.

"Рядом с вами любой мужчина - красавчик", "Ты просто огонь", "Вот по этой Балжан я скучала", "Балжан нельзя жить без сцены, без песен", "Удачи вам", - написали они.

Немногим позже Балжан опубликовала отрывок их выступления и получила восторженные отзывы фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059096-prinyavshaya-uchastie-v-muzykalnom-shou-balzhan-bidash-izumila-novym-obrazom-foto-video/

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