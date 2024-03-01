"Ох уж эти образы": Самбурская презентовала веселый трек в день своего рождения

Звезда "Универа" Настасья Самбурская отмечает сегодня, 1 марта, свое 37-летие. К дате актриса, певица и модель приурочила премьеру нового трека, передает NUR.KZ.

Актриса сообщила о премьере трека и пригласила на свой концерт, который пройдет 17 марта в Москве. На видео она предстала в озорном образе.

"Котики, у меня сегодня день рождения! По этому случаю я решила презентовать вам милейшую весеннюю композицию "Ой, девочки..". Самым лучшим подарком от вас будет репостик. Спасибо всем огромное за теплые слова и поддержку!" - написала Настасья.

"Честно говоря, очень редко, когда в женщине сочетается сразу столько талантов! Актерские способности, вокал неплохой и чувство юмора с самоиронией", "Ох уж эти образы, Настасья! И в каждом из них вы прекрасны!", "Ну и красотка же. С твоим днем рождения!", "С днем рождения, красотка. Цвети! Свети! Пой. У тебя невероятная энергия, талант", - написали ей фанаты.

Недавно Самбурская появилась в кружевном боди и ошеломила поклонников.