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30 лет независимости Казахстана

"Глаз радуется": 36-летняя Настасья Самбурская появилась в кружевном боди

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Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская снялась в чувственной фотосессии - ее звезда "Универа" приурочила ко Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, передает NUR.KZ.

"Оголилась по случаю праздника для вас, мальчики! Все носки и бритвы сегодня к вашим ногам, яхонтовые", - отметила Самбурская.

36-летняя актриса предстала в черном кружевном боди. Ее распущенные и развевающиеся волосы добавили чувственному образу романтичности. Фанаты тут же отреагировали на фото.

"Интересно, сколько нас, здравых женщин, без зависти? Красавица, шикарная фигура и глаз радуется", "Фигура топ. Очень вдохновляете своей красотой и харизмой", "Быть такой секси незаконно! Арестовать!", "Я дар речи потеряла, шикарная женщина!", "Как всегда, на высоте очень красивая, спасибо за подарок", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062572-glaz-raduetsya-36-letnyaya-nastasya-samburskaya-poyavilas-v-kruzhevnom-bodi/

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