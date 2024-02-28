Романтика в зимнем лесу: Нурболат Абдуллин впервые снял в клипе свою жену (видео)
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Казахстанский артист Нурболат Абдуллин представил на суд зрителей новый клип, в котором снялась его супруга. Фанаты были рады увидеть пару вместе на экране, передает NUR.KZ.
Новая песня, которую исполнил Нурболат Абдуллин, называется "Махаббат аспаны" - "Небо любви". Клип на нее уже вышел в YouTube.
"В свое время мы даже не думали снять Love Story. Можете посмотреть на моем YouTube-канале", - написал он.
Нурболат и его супруга сидят у костра в зимнем лесу, романтическая обстановка и песня, которую он исполняет, делают видео еще более красивым.
"Какая жена у вас красивая, можно было ее снимать и раньше в других ваших клипах", "Пусть будет хитом", "Будьте счастливы", "Какое прекрасное зрелище", "Как бы не сглазить", "Отличная пара", - отреагировали фанаты.
Напомним, прошлой весной Нурболат и его супруга стали родителями в третий раз - на свет появилась их третья дочь Минуар.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2063405-romantika-v-zimnem-lesu-nurbolat-abdullin-vpervye-snyal-v-klipe-svoyu-zhenu-video/