Романтика в зимнем лесу: Нурболат Абдуллин впервые снял в клипе свою жену (видео)

Казахстанский артист Нурболат Абдуллин представил на суд зрителей новый клип, в котором снялась его супруга. Фанаты были рады увидеть пару вместе на экране, передает NUR.KZ.

Новая песня, которую исполнил Нурболат Абдуллин, называется "Махаббат аспаны" - "Небо любви". Клип на нее уже вышел в YouTube.

"В свое время мы даже не думали снять Love Story. Можете посмотреть на моем YouTube-канале", - написал он.

Нурболат и его супруга сидят у костра в зимнем лесу, романтическая обстановка и песня, которую он исполняет, делают видео еще более красивым.

"Какая жена у вас красивая, можно было ее снимать и раньше в других ваших клипах", "Пусть будет хитом", "Будьте счастливы", "Какое прекрасное зрелище", "Как бы не сглазить", "Отличная пара", - отреагировали фанаты.

Напомним, прошлой весной Нурболат и его супруга стали родителями в третий раз - на свет появилась их третья дочь Минуар.