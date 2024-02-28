Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Романтика в зимнем лесу: Нурболат Абдуллин впервые снял в клипе свою жену (видео)

Опубликовано:

Нурболат Абдуллин с супругой
Нурболат Абдуллин с супругой. Кадр из видео: instagram.com/nurbullin

Казахстанский артист Нурболат Абдуллин представил на суд зрителей новый клип, в котором снялась его супруга. Фанаты были рады увидеть пару вместе на экране, передает NUR.KZ.

Новая песня, которую исполнил Нурболат Абдуллин, называется "Махаббат аспаны" - "Небо любви". Клип на нее уже вышел в YouTube.

"В свое время мы даже не думали снять Love Story. Можете посмотреть на моем YouTube-канале", - написал он.

Нурболат и его супруга сидят у костра в зимнем лесу, романтическая обстановка и песня, которую он исполняет, делают видео еще более красивым.

"Какая жена у вас красивая, можно было ее снимать и раньше в других ваших клипах", "Пусть будет хитом", "Будьте счастливы", "Какое прекрасное зрелище", "Как бы не сглазить", "Отличная пара", - отреагировали фанаты.

Напомним, прошлой весной Нурболат и его супруга стали родителями в третий раз - на свет появилась их третья дочь Минуар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2063405-romantika-v-zimnem-lesu-nurbolat-abdullin-vpervye-snyal-v-klipe-svoyu-zhenu-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.