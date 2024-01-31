Казахстанка названа лучшей моделью года в США

Казахстанка Кристина Менисова, обладательница главного титула Miss Universe World International в 2022 году, стала лучшей моделью года в соцсетях по версии National Social Media Award, передает NUR.KZ.

Модель из Казахстана победила в голосовании и получила премию National Social Media Awards.

Национальная премия социальных сетей проводится ежегодно в Лос-Анджелесе и Лондоне, награду получают инфлюенсеры, артисты по результатам общественного голосования за самый лучший контент.

Кристина Менисова родом из Алматы. В 2017 году она поехала в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в качестве профессиональной модели.

Сегодня девушку можно увидеть в глянцевых журналах и на модных показах известных брендов. В 2021 году Кристина и Зарина Ева попали на обложку Vogue Mexico.

Годом позже Кристина Менисова стала Miss World International.