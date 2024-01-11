Макпал Жунусову с 60-летним юбилеем необычно поздравила поклонница (видео)

Народная артистка Казахстана, известная казахстанская и советская певица Макпал Жунусова сегодня, 11 января, отмечет 60-летний юбилей. Одна из поклонниц сделала артистке сюрприз, передает NUR.KZ.

Уже с полуночи Макпал Жунусову начали поздравлять родные, друзья, поклонники. Одна из фанаток по имени Жанар приготовила сюрприз любимой певице.

Она смонтировала видео из архивных кадров ее выступлений, интервью. На видео Макпал Жунусова совсем еще юная девушка, но уже влюбленная в свою профессию, которой остается преданной до сих пор.

Кадры сменяются и перед нами уже зрелая певица, которая радует зрителей долгие годы своим творчеством.

Фоном звучит песня в исполнении Макпал Жунусовой "Жылдар-жылдар" ("Годы-годы").

"Спасибо большое, Жанар, за такое поздравление. Будьте счастливы со своей семьей", - написала растроганная именинница.

"Макпал апай, сияйте и дальше. С днем рождения!", "Живите долго, неповторимая Макпал Жунусова", "Какое прекрасное памятное видео", "С юбилеем вас!" - отметили подписчики.