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"Эмми-2023": какие сериалы названы лучшими

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Логотип юбилейной премии "Эмми"
Логотип юбилейной премии "Эмми". Фото: instagram.com/televisionacad

Американская телевизионная академия назвала лауреатов премии "Эмми-2023" - награды получили лучшие сериалы и ТВ-программы, актеры и актрисы. Сериал "Медведь" получил 10 наград, передает NUR.KZ.

В Лос-Анджелесе наградили лауреатов 75-й телевизионной премии "Эмми". В народе ее называют "телевизионным Оскаром". Юбилейная церемония награждения должна была состояться еще в прошлом году, однако ее перенесли из-за забастовки актеров в Голливуде.

Главным триумфатором премии стал сериал "Медведь" - он забрал сразу 10 статуэток, в том числе за "Лучший комедийный сериал". Это история молодого шеф-повара, который стал наследником небольшого семейного ресторана после самоубийства старшего брата - он вернулся домой в Чикаго, чтобы управлять им, оставляя позади успешную карьеру в ресторане со звездой Мишлен. Ему приходится разбираться с неразрешенными долгами своего брата, захудалой кухней и неуправляемым персоналом, одновременно справляясь со своей собственной болью и семейной травмой.

Исполнитель главной роли в сериале Джереми Аллен Уайт стал лучшим комедийным актером, а Эбон Мосс-Бакрак и Айо Эдебири - лучшими второстепенными актером и актрисой.

"Я очень горжусь нашей работой. Хочу поблагодарить всех, кто верил в меня, даже когда я не верил сам в себя", - говорит Джереми Аллен Уайт.

Лучшей драмой стал сериал "Наследники", награду за выдающийся мини-сериал получила "Грызня". Премию за лучшую конкурсную реалити-программу вручили "Королевским гонкам Ру Пола", а лучшим разговорным ток-шоу стало "Дневное шоу с Тревором Ноа".

Получив награду "Эмми", сэр Элтон Джон получил престижный статус "ЭГОТ" - 76-летний британский певец теперь является обладателем статуэток "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони". Он стал девятнадцатым человеком в истории, которому удалось собрать четыре главные награды в индустрии.

Артист сообщил, что недавно перенес операцию на колене, из-за чего не смог присутствовать на премии лично.

"Мы выиграли премию "Эмми", и я на седьмом небе от счастья!! Получение этого признания является свидетельством страсти и преданности делу всех участников, и я очень благодарен", - пишет сэр Элтон в Instagram.

В начале января в США вручили статуэтки "Золотой глобус" за лучшие фильмы - триумфатором вечера стала драма "Оппенгеймер".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2055732-emmi-2023-kakie-serialy-nazvany-luchshimi/

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